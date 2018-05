Zwemmen 11 mei 2018

00u00 0

Op de eerste dag van het BK groot bad in Gent heeft Basten Caerts zijn eigen BR op de 50 m schoolslag met 4 honderdsten verbeterd en op 27.64 gebracht. Daarmee bleef hij drie honderdsten boven de limiet voor het EK, deze zomer in Glasgow. Fanny Lecluyse bevestigde met een chrono van 31.22 s op de 50 m schoolslag haar EK-limiet, die op 31.31 is vastgelegd. (LWK)