Zwemmen kort 23 maart 2019

00u00 0

Morgen organiseert ROSC naar jaarlijkse gewoonte een PACO-wedstrijd voor de allerjongsten van de club in het Stedelijk Zwembad van Oostende. Een PACO-zwemfeest is een leuke kennismaking met het wedstrijdzwemmen en voor de zwemmertjes een onvergetelijke ervaring. Iedere deelnemer, meisje of jongen, is sowieso een winnaar en ontvangt een PACO-medaille. De kinderen kunnen kiezen tussen 50m rug-, schoolslag of vrije slag. Deze wedstrijd gaat ook dit jaar samen door met de waterpolo U9. Afspraak om 13u in het stedelijk zwembad van Oostende. Inzwemmen start vanaf 13.30u. De wedstrijden starten vanaf 14u. (RFO)