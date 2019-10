Exclusief voor abonnees Zwemmen in Lego-bad: het kan in Brussel 26 oktober 2019

00u00 0

Het grootste Lego-evenement ter wereld, 'Brick Live', is neergestreken in ons land. In Tour & Taxis in Brussel palmen 5 miljoen kleurrijke blokjes nog tot en met 3 november 8.000 vierkante meter in. Je kan er een duik nemen in een zwembad vol Lego-blokjes, er is een 'fan zone' waar fervente gebruikers hun eigen creaties kunnen voorstellen - van kastelen en hele slagvelden tot een Iron Man-masker - en programmeurs tonen je hoe je een Lego-bouwsel tot leven werkt. Blikvangers in de 'kingdom zone' zijn dan weer beelden van tovenaars, wolven, de Engelse kroonjuwelen en een draak van welgeteld 132.865 blokjes. De organisatoren hopen op meer dan 20.000 bezoekers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen