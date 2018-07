Zwembad dat naar chloor ruikt, is níet proper: deze tips helpen tegen schadelijke bacteriën in het water Frank Van Laeken

20 juli 2018

00u00 0 De Krant We willen uw vakantiepret niet vergallen, maar als u dit leest, is het best mogelijk dat u eventjes wegblijft van het zwembad. Het blauwe water waar u zo dadelijk in zult plonzen, zit namelijk

vol bacteriën en chemicaliën die wij, mensen, lozen te midden van andere baksteenslag-zwemmers. Gelukkig valt daar iets aan te doen.

Dagelijkse scène bij het zwembad in uw vakantieoord: geschuifel van toeristen op badslippers, op zoek naar een plekje in de zon, liefst met een verfrissend windje in de nek. U ruikt de chloor in het water en denkt: het is misschien niet de lekkerste geur ter wereld, maar nu even wel, want ik ga zo meteen in een proper bad duiken. Fout! Een zwembad dat naar chloor ruikt, is net níet proper. Wat u ruikt is een chemische reactie tussen de chlorine en wat wij aan bacteriën en chemische producten op ons lichaam dragen. Wij zijn zélf het vuil in het bad. Heeft u last van geïrriteerde ogen? Steek het niet op de chlorine, het is uw eigen schuld.

