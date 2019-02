Zwembad brandt als een toorts net voor grote opening 28 februari 2019

Een hevige nachtelijke brand heeft zware schade veroorzaakt aan het gloednieuwe zwembad van Kortrijk. Het complex zou morgenavond officieel de deuren openen. Bij de brand werden de vijf glijbanen - de langste in Vlaanderen - vernield, net als het centrale torengebouw. Het duurde anderhalf uur voor de 120 toegesnelde brandweermannen het vuur onder controle hadden. Het sportbad werd niet beschadigd, en in het subtropische deel is er alleen wat rook- en roetschade. Niettemin blijft het complex voorlopig helemaal gesloten. Intussen stelt de stad een ander, gesloten zwembad weer open en verruimt het de openingsuren van een tweede zwembad, zodat de Kortrijkzanen kunnen blijven zwemmen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar kwaad opzet is uitgesloten. (VHS/LPS)

