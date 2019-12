Exclusief voor abonnees Zweetdruppel 38 Victor Campenaerts 24 december 2019

16 april: op de piste van Aguascalientes in Mexico is Victor Campenaerts op weg naar het werelduurrecord. Om de 16,4 seconden schiet hij aan onze neus voorbij - zoef, zoef, langer duurt zo'n rondje van 250 meter niet. Campenaerts lijkt uit steen gehouwen: bewegingsloos, hypergefocust. Tot plots. Zien we dat goed? Ging zijn wenkbrauw net omhoog? Zoef. Jawel, en nu pinkt hij ook met zijn rechteroog. Zoef. Nog een keer. Campenaerts vecht tegen de pijn in zijn benen, nek en rug, maar ook tegen een zweetdruppel die van onder zijn helm naar beneden is gegleden en in zijn oog is beland. Een halfuur lang probeert hij het drupje weg te pinken. Het verlangen om zijn hand van zijn stuur te halen, zo heel even, moet enorm zijn, maar het kan niet, het mag niet. Dat zou dure seconden en meters kosten. Na 55,089 kilometer kruipt hij van zijn fiets. Versteende kont, verstijfde nek, bloeddoorlopen ogen, dolgelukkig. Zelden was ons respect voor een atleet zo groot. (BA)

