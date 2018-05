Zweet & glorie 11 mei 2018

Ze hebben gezweet, gisteravond bij Club Brugge - in de tribunes en op het veld. Blauw-zwart stond bij de rust 0-1 achter op het veld van Charleroi en moest blijven beuken. Tot de Heilige - nu ja - DrieVuldigheid in tien dolle minuten verlossing bracht. Vormer, Vanaken en Vossen. De Gouden Schoen gaf de voorzet voor de bevrijding met een magistrale vrijschop. "Als je er elke dag op traint, vallen ze zo binnen", zei hij. Als hij dat trucje op Standard nog eens kan herhalen, is de titel misschien wel binnen. Eén puntje is genoeg - en dan wordt al dat Brugse zweet beloond met glorie.

