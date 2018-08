Zweedse werknemers kraken Leterme af in rapport Redactie

23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Autoritair leiderschap, een groot wantrouwen en zelfs pesterijen: bij de internationale organisatie IDEA, gezeteld in Zweden, moeten ze de managementstijl van Yves Leterme niet, blijkt uit een audit.

De audit van IDEA was geen leuke lectuur voor ex-premier Yves Leterme, die daar sinds 2014 secretaris-generaal is. In de doorlichting worden ernstige vragen gesteld bij de manier waarop de organisatie geleid wordt, bericht de Zweedse site 'Omvärlden'. "Het meest alarmerende is het breed gedeelde wantrouwen tegenover de top", staat er te lezen. Het management schiet "duidelijk tekort" om veranderingen te begeleiden en het welzijn op de werkvloer te verbeteren. Er is weinig of geen inspraak en de interne communicatie is bot en ongemotiveerd, stipt de studie aan. Bovendien bestaat bij de medewerkers een grote angst voor "repercussies". Ook is er melding van mogelijke pesterijen en discriminatie. Aan de basis ligt onder meer "het autoritaire leiderschap van de secretaris-generaal". Extra pijnlijk, omdat IDEA zich net inzet voor meer democratie.

Koffiemachine

De conclusies klinken erg hard, maar speelt de Zweedse context ook een rol? In het Scandinavische land geldt een heel andere managementcultuur dan bij ons. "Studies tonen aan dat in 'Latijnse landen' zoals België de machtsafstand groter is", zegt Marc Buelens, emeritus professor aan de Vlerick Business School. "Werknemers wachten meer af en rekenen op een sterke leider. Maar in Scandinavië is die afstand kleiner. Daar vragen de mensen om inspraak. Ze willen als gelijke behandeld worden."

Bovendien staat in Zweden zelfontplooiing en autonomie op de werkvloer centraal, zegt Monique Ramioul, specialiste arbeidsmarkt aan het HIVA. Als een beslissing genomen wordt, wordt daar uitvoerig met alle werknemers over gesproken. Niet enkel op de vele vergaderingen, maar ook bijvoorbeeld tijdens koffieautomaatgesprekken, die in Zweden haast heilig zijn. Heeft Leterme, die de reputatie meesleept een rigide bestuurder te zijn, zich daaraan mispakt? "Dat mag in principe geen rol spelen", reageert hij aan de telefoon vanuit Zweden. "IDEA is een internationale organisatie en ik hou me aan het verdrag, de beginselverklaring tussen de verschillende lidstaten. Het is ook niet dat de EU of de NAVO een 'Belgische managementcultuur' zouden hebben omdat ze toevallig in Brussel hun hoofdzetel hebben."

Belastingdeal

De Zweedse regering, met 5,2 miljoen euro een van de grootste donateurs, neemt het rapport in elk geval zeer ernstig. "Ik zie enorme tekortkomingen en ben erg van streek dat IDEA op deze manier geleid wordt", zegt staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eva Svedling. Bovendien hangt nog steeds Letermes belastingdeal met IDEA in de lucht. Hij was met de organisatie overeengekomen dat hij zijn loon van ruim 14.000 euro per maand netto op zijn rekening zou krijgen. Toen bleek dat Leterme in België alsnog belastingen moest betalen, paste IDEA het verschil bij. De audit, die werd besteld toen dat nieuws uitlekte, geeft Leterme het voordeel van de twijfel. De praktijk kwam eerder voor bij de organisatie en er waren ook intern afspraken gemaakt. Maar er zijn nog steeds ethische bezwaren. Moet het Zweedse belastinggeld, waar IDEA deels op teert, aangewend worden om een goedbetaalde topman een belastingvoordeel te gunnen? Morgen zal hij tekst en uitleg moeten geven op een speciaal bijeengeroepen vergadering met vertegenwoordigers van alle lidstaten. Hangt zijn ontslag in de lucht?

"Ik sta recht in mijn schoenen", zegt Leterme zelf. "We hebben nu een actieplan opgesteld om de punten van kritiek weg te werken, zoals de interne communicatie. We staan open voor constructieve kritiek om onze organisatie te verbeteren." (RW)