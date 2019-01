Zweedse pionier Greta Thunberg noemt Belgische jongeren "helden" 25 januari 2019

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die als eerste begon met spijbelen voor het klimaat, heeft gisteren op Twitter gereageerd op het succes van de derde editie van 'spijbelen voor het klimaat' in Brussel. "Een Belgische journalist vertelde me net dat 35.000 studenten spijbelen in Brussel. Helden!", klinkt het online. De 16-jarige Greta werd bekend door haar wekelijkse klimaatprotest voor het Zweedse parlement in Stockholm. Dat doet ze op vrijdag, wat betekent dat ze hiervoor spijbelt op school. Haar acties worden gekopieerd in verschillende landen, zoals Duitsland, Australië, Canada, en België. Momenteel is ze in het Zwitserse Davos, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt. Vandaag zal ze er mee debatteren over de klimaatverandering.

