Zweedse koning 'ontslaat' kleinkinderen tussen 1 en 5 jaar oud 09 oktober 2019

Dat het budget voor de Zweedse koninklijke familie best wat lager kon, zo besliste het parlement daar vorig jaar - en koning Carl Gustaf (73, foto) heeft nu een wel erg radicale manier gevonden om te besparen. Vijf van zijn zeven kleinkinderen - tussen 1 en 5 jaar oud - zijn 'ontslagen' en mogen zich geen lid meer noemen van het Koninklijk Huis. Ze hoeven dan ook geen officiële taken te vervullen als ze groter zijn. Ze mogen niet meer aangesproken worden als 'Koninklijke Hoogheid', maar behouden wel hun titels van hertog of hertogin. Kleinkinderen Estelle en Oscar, kinderen van kroonprinses Victoria, blijven wel lid van het Koninklijk Huis.

