Exclusief voor abonnees Zweedse kleuter brengt granaat mee naar school 12 september 2019

Een Zweedse kleuter heeft paniek veroorzaakt op school toen hij daar aankwam met een granaat. Het jongetje vond het explosief deze zomer op een militair oefenterrein en wilde het laten zien aan zijn vriendjes. Het kind had de granaat in de hand toen hij bij de kleuterschool in Kristianstad, in het zuiden van Zweden, aankwam. Eén van de onderwijzers merkte het tuig op en verwittigde de politie. Die zegt dat het wel degelijk om een "gevaarlijke granaat" ging. Het explosief werd door ontmijners onschadelijk gemaakt.