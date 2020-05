Exclusief voor abonnees Zweedse coalitie wil btw-verlaging voor horeca 22 mei 2020

De voormalige Zweedse coalitiepartners N-VA, MR, Open Vld en CD&V hebben een wetsvoorstel klaar om de btw in de horeca tijdens de coronacrisis te verlagen naar 6 procent. Samen komen ze niet aan een meerderheid en daarom roepen ze andere partijen op aan de sluiten bij de 'horecacoalitie'. Cafés en restaurants moeten al sinds halfweg maart de deuren gesloten houden om de verspreiding van het virus in te dammen. Om de restaurants en cafés toch wat extra ademruimte te bieden en faillissementen en jobverlies te voorkomen, stellen de vier partijen voor om de btw tijdelijk te verlagen. Ook benadrukt de coalitie dat de btw-daling het best groen licht krijgt vóór de heropening, om de sector duidelijkheid en zekerheid te bieden.

