Zweeds klimaatmeisje komt mee betogen in Brussel 15 februari 2019

Greta Thunberg, het Zweedse klimaatmeisje, komt volgende week donderdag mee betogen met de klimaatspijbelaars in Brussel. Thunberg was de grote inspirator van Anuna De Wever en Kyra Gantois voor het oprichten van Youth for Climate. De Zweedse begon in augustus 2018 aan een schoolstaking waarbij ze wekelijks voor het Zweedse parlement ging protesteren. "Ik ben enorm blij dat ze naar België komt en dat ik haar mag ontmoeten, want zij blijft onze grote inspiratie. We spraken elkaar al een paar keer via Skype en ze liet al weten dat ze heel dankbaar is dat we het protest in Europa hebben laten ontploffen", vertelt Anuna. Op 21 februari zal Thunberg eerst naar het Europees Parlement trekken om er te speechen voor onder meer Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

