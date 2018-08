Zwavelzuuraanval 02 augustus 2018

Het is triest wat er dinsdag gebeurd is op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Een vrouw stond te wachten op het openbaar vervoer en werd onverwacht ongevallen door haar ex-vriend. Ze kreeg zwavelzuur over haar heen. Ze vecht voor haar leven. Deze daden zullen haar hoe dan ook heel haar leven achtervolgen. Elke keer als ze in de spiegel kijkt, zal ze aan het incident herinnerd worden. Dat is onrechtvaardig en mentaal moeilijk om te dragen. De man blijkt haar echter meer dan een jaar te stalken. Ook vorig jaar was er een geval van stalking met dramatische gevolgen. Bodybuilder Alex D. ging door het lint en vermoordde zijn ex-vriendin en haar grootouders. Het meisje had verschillende klachten ingediend wegens stalking, tevergeefs. En dat zijn nog maar enkel de voorbeelden die in de media zijn gekomen.

Er is een stalkerslijn, stalking is strafrechtelijk opgenomen en is zelf sinds 2016 geen klachtmisdrijf meer. Dat betekent dat het parket ook kan vervolgen, zelfs als het slachtoffer geen klacht indient. Eerder dit jaar verscheen echter een artikel in de krant dat de helft van klachten over stalking wordt geseponeerd. In 725 gevallen wou men in 2016 niet tussenbeide komen omdat de zaak zich in de relationele sfeer afspeelde. Dat de helft van de klachten geseponeerd wordt, doet toch vraagtekens rijzen.

Philip Brughmans

