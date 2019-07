Exclusief voor abonnees Zwarte Democrate schiet omhoog in de polls 05 juli 2019

In de VS schiet Kamala Harris (54) omhoog in de polls voor de presidentskandidatuur. Dat heeft ze vreemd genoeg te danken aan Republikeinse haatzaaiers die haar afkomst in twijfel trekken.

