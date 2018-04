Zwarte chocolade goed voor het geheugen 28 april 2018

00u00 0

Chocolade is niet alleen lekker, het is ook goed voor de gezondheid. Toch als het om de zwarte variant gaat met een cacaogehalte van meer dan 70%. Volgens onderzoekers van de Loma Linda University in Californië doet de lekkernij ons stressniveau dalen, verhoogt ze onze weerstand en doet ze wonderen voor ons geheugen. Vooral de flavanolen, een type antioxidanten, blijken het geheugen te verbeteren. Verder onderzoek moet het exacte mechanisme daarachter blootleggen.