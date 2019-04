Exclusief voor abonnees Zwart gat voor het eerst op foto 11 april 2019

Ruim honderd jaar nadat Albert Einstein hun bestaan had gesuggereerd in zijn relativiteitstheorie, hebben wetenschappers voor het eerst een zwart gat kunnen fotograferen. Een uitermate belangrijke primeur. De foto toont een donkere vlek, omgeven door een heldere ring van licht. Het mysterieuze fenomeen vastleggen, bleek een huzarenwerkje. Zo werden acht krachtige telescopen op vier continenten gelijktijdig in werking gesteld. Hoewel zich in bijna alle sterrenstelsels wel een zwart gat bevindt, was het tot nu toe nooit gelukt om er één waar te nemen. (FT)

