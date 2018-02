Zware straf voor chauffeur die vriend voor dood achterliet 24 februari 2018

De man die twee jaar geleden zijn vriend voor dood achterliet na een auto-ongeluk, krijgt een celstraf van 40 maanden waarvan 10 maanden met uitstel, een rijverbod van 5 jaar en een boete van 6.000 euro. De rechter was streng voor Xavier L., vooral vanwege het totaal gebrek aan schuldbesef. "Wel vijf kilometer wandelen naar het huis van je broer en tweemaal naar het ziekenhuis, maar met geen woord reppen over het ongeluk: een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin. L. had de intentie om volledig te ontnuchteren en dan het ongeluk af te doen als een spijtig ongeval", zei de rechter.

