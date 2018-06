Zware regenval zet Knokke en Vlaamse Ardennen onder water 01 juni 2018

Onweersbuien hielden gisteren alweer lelijk huis, en dan vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Knokke stond de Lippenslaan, de winkelstraat die nog maar pas heraangelegd werd, in een mum van tijd blank. Op sommige plaatsen stond het water tot dertig centimeter hoog, en een supermarkt moest even de deuren sluiten omdat het water dreigde binnen te lopen. Ook in de Vlaamse Ardennen was het alle hens aan dek. De brandweer kreeg 's ochtends vroeg al tientallen oproepen voor ondergelopen kelders en straten. "Door het heuvelachtige landschap zijn de Vlaamse Ardennen sowieso gevoeliger voor overstromingen", zegt weerman David Dehenauw. "Volgens de eerste radargegevens is daar tijdens het onweer 20 liter per vierkante meter gevallen. In Knokke ging het om pieken van 30 liter per vierkante meter." Gisteravond was het West-Vlaamse Houthulst aan de beurt. Een zware wolkbreuk zette talloze straten, woonkamers en kelders onder water.

