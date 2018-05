Zware regen teistert Duitsland 12 mei 2018

Terwijl we hier genieten van een zonnig hemelvaartweekend, is het in sommige delen van Noord-Duitsland pompen of verzuipen. Zwaar onweer en hevige regenval zetten de afgelopen dagen tal van huizen en straten blank. Vooral in Hamburg en het nabijgelegen Quickborn konden ze allesbehalve genieten van Vaderdag, dat ze daar op Hemelvaart vieren. Ook de deelstaten Saksen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen en Beieren hebben te maken met wateroverlast. Het regende er in twintig minuten tijd even veel als normaal in één maand. Op bepaalde plaatsen staat het water een halve meter hoog en zijn straten verzakt. (BCL)

