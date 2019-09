Exclusief voor abonnees Zware opdracht voor Goffin in Tokio 30 september 2019

00u00 0

David Goffin (ATP 15) begint op de Rakuten Open in Tokio, toernooi dat hij in 2017 op zijn naam schreef, aan zijn eindspurt die hem naar de Masters in Londen moet brengen. De Luikenaar, derde reekshoofd in Japan, heeft het wel niet getroffen met de loting. In de eerste ronde krijgt hij voor de derde keer in vier weken tijd Pablo Carreno Busta (ATP 39) tegenover zich. De Spanjaard toonde eerder op de US Open en zeker in Metz - waar Carreno Busta redelijk makkelijk won van Goffin - dat hij een zware brok is en in vorm. Dat bewees de voormalige toptienspeler gisteren nog eens door in Chengdu de titel mee te pakken, zijn eerste toernooizege sinds 2017. Goffin zal zijn borst dus mogen natmaken en hopen dat zijn tegenstander vermoeid gaat zijn na zijn succes in China. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis