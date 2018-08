Zware opdracht voor Goffin en Mertens TENNIS 06 augustus 2018

David Goffin (ATP 11) krijgt met Milos Raonic (ATP 30) vanavond zware tegenstand op de Rogers Cup in Toronto. De voormalige topvijfspeler is door allerhande blessures teruggeslagen op de wereldranglijst, maar kan nog altijd een aardig potje tennissen. In de onderlinge duels staat het 3-2 voor de Canadees met de Montenegrijnse roots en in de servicestatistieken is hij nog steeds de nummer drie van de wereld. Goffin, tiende reekshoofd op de Rogers Cup, zou graag mikken op een derde ronde tegen Grigor Dimitrov (ATP 6), zijn dubbelpartner in Toronto.

