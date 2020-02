Exclusief voor abonnees Zware opdracht voor Asterix Avo CEV CUP VROUWEN 20 februari 2020

Voor de zevende maal in de clubgeschiedenis speelt Asterix Avo de kwartfinale van een Europese beker. Vlak na de Belgische bekerfinale moet de Beverse club vanavond in sporthal Meerminnen de strijd aangaan met het Duitse Palmberg Schwerin. Bij deze topclub met coach Koslowski volleyballen heel wat speelsters van de Duitse en Nederlandse nationale ploeg samen met drie Amerikanen. Schwerin staat trouwens aan de leiding van de Duitse competitie, net voor Stuttgart, de club waarbij ex-Asterixspeelster Céline Van Gestel aan het werk is. Het wordt een zware opdracht voor Asterix Avo, dat dit seizoen alle wedstrijden in de CEV Cup na een tiebreak kon winnen. (WVM)