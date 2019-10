Exclusief voor abonnees Zware loting voor Goffin in Basel 21 oktober 2019

Om zijn eindspurt in te zetten in de race naar de Masters in Londen heeft David Goffin (ATP 13) het niet getroffen. Op het ATP 500-toernooi in Basel is de Luikenaar deze week het zesde reekshoofd en moet hij in de eerste ronde tegen Marin Cilic (ATP 22). De oud-winnaar van de US Open is een beetje weggezakt dit jaar, maar haalde vorige week toch nog de halve finale in Moskou. Goffin heeft 530 punten achterstand op nummer zeven in de race, Sascha Zverev, en 200 punten op Matteo Berrettini, de nummer acht, terwijl ook Roberto Bautista Agut er nog tussenzit. Kimmer Coppejans (ATP 158) overleefde de eerste kwalificatieronde in Basel niet, hij verloor met 3-6, 4-6 van Casper Ruud (ATP 59).