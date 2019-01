Zware jongens stelen 35 ton aan spoormateriaal 25 januari 2019

Dieven zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan de haal gegaan met 35 palletten met spoormateriaal. "Elk pallet weegt een ton, dus werd in totaal 35 ton aan materialen ontvreemd", zegt de politie, die de zaak onderzoekt. De diefstal gebeurde op een site van spoorbeheerder Infrabel, in het Luikse Pepinster. De gestolen bouten en spalken waren er tijdelijk ondergebracht, in afwachting van werken. Infrabel raamt de schade tussen 25.000 en 30.000 euro en vermoedt dat de voorwerpen door een bende werden gestolen die de omgeving had verkend. De dieven zouden ook een vrachtwagen en een heftruck meegebracht hebben. Er zullen bewakingscamera's geplaatst worden om nieuwe diefstallen te voorkomen.