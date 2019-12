Exclusief voor abonnees Zware boete voor Standard 14 december 2019

De UEFA heeft Standard een zware boete opgelegd nadat fans zich misdroegen in de thuiswedstrijd van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt en de uitmatch tegen Vitória Guimarães. De Rouches krijgen een boete van 70.000 euro en er werd hen één Europese verplaatsing zonder fans opgelegd. Dat laatste wel met uitstel voor een periode van één jaar. "Dit is ontoelaatbaar", reageerden de Luikenaars. "Het wordt hoog tijd dat de supporters van onze club - of de mensen die zich zo voordoen - begrijpen dat dit niet meer mag gebeuren in de toekomst." (FDZ)