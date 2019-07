Exclusief voor abonnees Zware boete dreigt voor British Airways na hacking 09 juli 2019

Er hangt de Britse luchtvaartmaatschappij British Airways een boete van 183,4 miljoen pond - ruim 204 miljoen euro - boven het hoofd, nadat hackers vorige zomer de financiële gegevens van honderdduizenden passagiers konden bemachtigen. Het is de eerste grote boete sinds de GDPR-verordening in mei 2018 van kracht werd. Volgens de Britse privacywaakhond ICO werden in de periode juni-september 2018 gegevens van ongeveer een half miljoen klanten gestolen omdat de beveiliging van de website van British Airways te wensen overliet. Surfers werden naar een frauduleuze site omgeleid, waar hackers naast de naam, het adres en e-mailadres van de passagiers, ook hun bankkaartgegevens konden bemachtigen. De vliegmaatschappij gaat de boete betwisten. (SPK)

