Zware beroepenlobby Onze opinie 14 maart 2018

CD&V lijkt zijn trofee al op zak te hebben, voor als het straks misloopt met een regeling voor de 800.000 Arco-coöperanten. Binnen de regering spreekt niemand nog tegen dat de job van leerkracht - zowat 100.000 kiezers in Vlaanderen - straks erkend wordt als zwaar beroep. Gewone leerkrachten zouden in het beste geval 2 jaar vroeger kunnen uitstappen, kleuterleiders en leraren in het buitengewoon onderwijs 4 jaar. Alleen in het hoger onderwijs vallen de preferentiële tantièmes - de huidige term voor snellere pensioenopbouw - weg zonder dat er iets in de plaats komt. Net dat laatste maakt het compromis voor de hardliners in de meerderheid blijkbaar aanvaardbaar: dat in totaal zo'n 100.000 van de 350.000 ambtenaren met zo'n tantièmes afstand zullen moeten doen van de voordeelregeling die ze nu hebben. In het hoger onderwijs, de magistratuur en op het spoor.

