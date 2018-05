Zware beroepen: Michel wil akkoord voor de verkiezingen 22 mei 2018

00u00 0

Premier Charles Michel is vastberaden om het dossier van de zware beroepen nog af te kloppen voor het einde van de legislatuur. Dat zei hij op RTL. Het voorontwerp van wet - dat eerder al groen licht kreeg van de ministerraad - wordt deze week nog besproken met de overheidsvakbonden en het beheerscomité van de federale pensioendienst. Daarna wordt samen met de sociale partners een lijst van zware beroepen opgesteld, klonk het. Op 1 januari 2020 zou de hervorming in voege moeten treden, maar dat kan alleen als de regering nog deze legislatuur een beslissing neemt. Voor het pensioen met punten komt er alvast geen groen licht meer deze legislatuur - te gevoelig, zo vlak voor de verkiezingen. Volgens pensioenminister Daniel Bacquelaine is dat echter geen probleem: het puntenpensioen zou toch pas ingaan in 2025. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN