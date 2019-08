Exclusief voor abonnees Zwangere vrouwen op parkeerplaats gehandicapten? 23 augustus 2019

00u00 0

Vlaams Belang dient een wetsvoorstel in waardoor vrouwen in de laatste weken van hun zwangerschap ook zouden mogen gebruikmaken van een parkeerplaats voor gehandicapten. "Uiteraard zien we een zwangerschap niet als handicap. Maar we willen het parkeercomfort dat personen met een handicap genieten uitbreiden naar zwangere vrouwen" zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. Het genot ervan zou niet gelden tijdens de hele zwangerschap, maar voor de periode die samenvalt met de wettelijk voorziene prenatale rust van zes weken voor de bevalling, of acht weken voor de bevalling van een meerling, wanneer vaak fysieke ongemakken opduiken." Vlaams Belang vraag ook het aantal gereserveerde parkeerplaatsen te verhogen, om geen extra druk te creëren op de al bestaande voorbehouden plaatsen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis