Zwangere vrouw ontdekt stukjes muis in boterham 26 december 2019

00u00 0

In het Antwerpse Aartselaar heeft een vrouw een muis gevonden in haar brood. Het knaagdier lag helemaal in stukjes gesneden tussen de sneden. "Ik had al enkele boterhammen gegeten toen ik de muis ontdekte", vertelt de vrouw. "Ze zat waarschijnlijk mee in het deeg en is daarna zo mee in de oven en de snijmachine beland. Ik ben zeven en een halve maand zwanger, dus ik ga zo snel mogelijk mijn bloed laten testen bij de dokter."

