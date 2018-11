Zwangere vriendin vindt atleet (29) dood in bed 27 november 2018

Opnieuw is een jonge sporter plots overleden. Langeafstandsloper Niels Van Doorne (29) stierf in zijn slaap. Zijn vriendin - die binnen twee maanden moet bevallen van hun eerste kind - trachtte hem nog te reanimeren. Vergeefs. Vorig jaar was Van Doorne al eens onwel geworden, waarop een toestelletje werd ingeplant dat z'n hart monitorde. Dat heeft nooit alarm geslagen. (IBO/JHM)

HLN