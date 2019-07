Exclusief voor abonnees Zwangere Ruth Beeckmans haalt nog even het kind in zich naar boven 02 juli 2019

Een zwangere Ruth Beeckmans (37) genoot afgelopen weekend van een gezinsuitstapje naar Disneyland Parijs. Samen met haar man Gary en dochter Charlie-Sue (6) woonde ze de lancering van het 'The Lion King & Jungle Festival' bij. Met veel plezier ging Ruth op de foto met de personages Timon en Rafiki uit 'De Leeuwenkoning', en ze waagde zich zelfs even aan een tamtamsessie. "Al kan ik meer tamtam maken met mijn mond dan met mijn handen", lachte ze. "Daarnet tijdens de show moest ik een traantje wegpinken bij 'The Circle of Life'. Omdat ik voor het eerst echt begreep waarover het liedje ging. Al moet ik wel toegeven dat ik sneller een traantje wegpink nu ik hoogzwanger ben." In september bevalt de actrice van haar tweede kindje. Intussen staat ze op de set van de nieuwe Canvas-reeks 'Albatros', over tien zwaarlijvige mensen. "Normaal moest ik nog bijkomen voor die rol, maar dankzij mijn zwangerschap moet ik geen 'stoute' dingen eten."

