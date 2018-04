Zwangere juffen 03 april 2018

Twee zwangere juffen uit een basisschool in Antwerpen werden door de arbeidsgeneesheer meteen thuisgezet omdat ze les gaven in klassen waarin leerlingen zitten met een extra zorgnood. Ik ben pas bevallen en tijdens mijn zwangerschap werd ik ook direct thuisgezet omdat ik niet immuun was voor mazelen en lesgeef aan een risico-doelgroep. Maar ik kon als leerkracht in het lager niet genieten van moederschapsbescherming - al ben ik vastbenoemd - waardoor dit grote gevolgen had voor mijn financiële situatie. Ik had niet genoeg ziektedagen om heel mijn zwangerschap te overbruggen. Van hiaten in het systeem gesproken. Wanneer doet onderwijsminister Crevits hier iets aan?

Shana Van Puyvelde

