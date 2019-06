Exclusief voor abonnees Zwangere Guy Ode aan alle mama's 28 juni 2019

Alle eer aan Zwangere Guy om het feestje op gang te trappen. En hoe. De Brusselse rapper liet de hele Barn zweten met zijn opzwepende rapnummers en serveerde een portie hiphop in zijn puurste vorm. De ene na de andere song van zijn debuutplaat 'Wie is Guy?' volgde. 'Probleem', 'Beter Leven' en 'BX By Night'. Al raakte Gorik van Oudheusden - zijn echte naam - ook een gevoelige snaar toen hij 'Gorik Pt. 1' inzette. Dat nummer schreef hij over zijn moeder, die jarenlang werd misbruikt door zijn stiefvader. Op zijn 14de liep de rapper thuis weg. Recht uit het hart kwam het lied. "Het is de eerste keer dat ik dit nummer aan zo veel mensen kwijt kan. Dankjewel, Werchter!", zei hij. "Aan alle moeders thuis: applaus! Mijn eigen moeder zie ik niet meer, maar ik zie haar nog steeds graag." Vorige zomer stond Zwangere Guy nog met zijn hiphopband STIKSTOF op het podium. Maar sinds een jaar is hij fulltime-artiest, klom hij op tot de hoogste hiphopkringen van ons land, en claimde hij het podium van The Barn helemaal zélf. Terecht.

