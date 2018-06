Zwanger door WK-ster? Burger King trekt seksistische actie in 22 juni 2018

De Russische tak van fastfoodconcern Burger King heeft zich geëxcuseerd voor een opmerkelijke advertentie. Russinnen die er tijdens het WK in slagen om zwanger te raken van een lid van de deelnemende voetbalteams werden een leven lang gratis hamburgers plus zowat 40.000 euro extra beloofd. Het bedrijf maakte eerder deze week op sociale media melding van de opmerkelijke winactie. Maar al kort na de publicatie kwam een golf van kritiek los. Velen typeren het plan als een regelrechte belediging voor vrouwen en een schaamteloze uitnodiging om voetballers te verleiden tot al dan niet buitenechtelijke avontuurtjes. Volgens Burger King Rusland, dat het Facebookbericht na alle kritiek verwijderde, betrof de actie vooral het Russische voetbalteam en in tweede instantie WK-deelnemers uit andere landen. "Ons idee was vrouwen aan te sporen de beste voetbalgenen te bemachtigen om vervolgens het voortbestaan van het Russische team in komende generaties te garanderen", aldus het bedrijf, dat de schuld nu legt bij een overenthousiaste communicatiemedewerker met 'voetbalkoorts'. (BF)

HLN

