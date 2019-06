Exclusief voor abonnees Zwaluw Wiemesmeer 03 juni 2019

- In Wiemesmeer lijkt het er op dat zij de Beker van de Champions League gewonnen hebben. Op Facebook schijft men in 'Gezijt van Wiemesmeer': 'We zijn trots op Divock Origi die in 1998 zijn eerste baltoetsen gaf op het terrein van Zwaluw Wiemesmeer. Zaterdag scoorde Divock Origi voor Liverpool het tweede doelpunt.' Juffouw Ine Poelmans schrijft: ' Gisteren een wereldgoal van Divock Origi gezien. Ik ben trots om ooit de juf van Divock Origi op school geweest te zijn.' Michel Driesen stipt aan: 'Divock Oirigi is de eerste Genkse jeugdspeler die de beker met de grote oren in de lucht mocht steken.' (SLA)

