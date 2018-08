Zwakke dollar dwingt Tessenderlo tot winstalarm 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Chemiegroep Tessenderlo slikt zijn eerdere winstbeloftes in. De recurrente brutobedrijfswinst zal dit jaar lager uitvallen dan vorig jaar, en niet stabiel blijven zoals eerder beloofd. De redenen zijn de afkalvende dollar en de lage vetprijzen.

Het blijft voor Tessenderlo moeilijk om gedane beloftes in te lossen. Met een halfjaaromzet van 840,2 miljoen euro (-6,1%) en een brutobedrijfswinst van 100,1 miljoen euro (-17%) blijft de groep een eind verwijderd van de analistenverwachtingen, ondanks een degelijke prestatie tussen april en juni.

De grootste stoorzender voor Tessenderlo vormt de euro-dollarwisselkoers. Het paradepaardje van de groep is immers Kerley, een Amerikaanse producent van vloeibare meststoffen. Alleen zakte de dollar tijdens het eerste semester weg tegenover de euro. Ook zag Kerley de volumes dalen. "Het is wel positief dat die dalende volumes bij Kerley werden gecompenseerd door de eerste volume-bijdrage van de nieuwe Franse fabriek in Rouen", zegt Nathalie Debruyne, analist bij de Degroof Petercam.

De slechtste prestatie kwam van de divisie 'Bio-Valorization', die had af te rekenen met lage volumes en dalende vetprijzen. Bij de divisie 'Industriële Oplossingen' bleef de omzet stabiel, maar zakte de brutobedrijfswinst met een kwart door opstartkosten.

Lager koersdoel

Voor de rest van het jaar verwacht Tessenderlo niet dat de zwakke prestaties van de drie divisies weggewerkt kunnen worden. Daarom zal de brutobedrijfswinst dit jaar lager uitvallen dan vorig jaar. Analisten reageren ontgoocheld. Zij verlagen het koersdoel voor het aandeel tot 37 euro.