Zwaarste raket ter wereld stuurt Tesla de ruimte in 07 februari 2018

Laika was de eerste hond in de ruimte, de Tesla is sinds gisteren de eerste wagen in de ruimte. Tesla-baas Elon Musk heeft gisteren om 21.45 uur zijn Falcon Heavy-raket succesvol gelanceerd vanop Cape Canaveral.

