Zwaarste overstromingen in 100 jaar in India 20 augustus 2018

00u00 0

De watersnoodramp in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala neemt almaar grotere proporties aan. De overstromingen, veroorzaakt door ongemeen felle moessonregens dit jaar, kostten al aan 357 mensen het leven. Tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt en ondergebracht in noodonderkomens. Er zijn al 23 bruggen ingestort, 80 dammen gebroken en 211 aardverschuivingen gemeld. Naar schatting 10.000 kilometer weg is vernield, meer dan 100.000 mensen zouden nog vastzitten in hun woningen. "Kerala is getroffen door de zwaarste overstromingen in honderd jaar", tweette Pinarayi Vijayan, premier van Kerala. Aan de reddingsoperaties nemen meer dan 30 legerhelikopters en bijna 400 schepen deel. De Indiase premier Narendra Modi kondigde 5 miljard roepie (62,6 miljoen euro) noodsteun aan voor Kerala. Maar de schade wordt nu al op meer dan een miljard euro geraamd. Meteorologen voorspellen nog zeker nog tot vandaag ernstige overlast door de zware moessonbuien. (AG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN