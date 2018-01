Zwaarste aardbeving in Groningen sinds 2012 00u00 0

In de Nederlandse provincie Groningen heeft zich gisteren de krachtigste aardbeving sinds 2012 voorgedaan. De beving deed zich voor rond 15 uur en had een magnitude van 3,4. Er vielen geen gewonden en de schade viel al bij al mee. Het is de zesde aardbeving met als epicentrum Zeerijp in iets meer dan een maand tijd. Sinds de jaren zestig wordt in Noord-Nederland aardgas uit de bodem gewonnen. Maar de gaswinning in Groningen moet maximaal worden verminderd, zei minister Eric Wiebes gisteren. Op Twitter getuigden Nederlanders over "een giga aardbeving". "Harde klap en het huis stond van boven tot onder te trillen en te kraken."