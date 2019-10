Exclusief voor abonnees Zwaarst mogelijke straf voor moordenaar Shashia 29 oktober 2019

Het Antwerpse assisenhof heeft Jonny Van Den Broeck (28) veroordeeld tot levenslange opsluiting en 15 jaar terbeschikkingstelling (tbs) van de strafuitvoeringsrechtbank voor de moord op Shashia Moreau. Dat is de allerzwaarste straf uit ons wettelijk arsenaal. Tbs wordt opgelegd om de samenleving ook na het verstrijken van een gevangenisstraf te beschermen. Van Den Broeck blijft zo minstens tot zijn 65ste in het vizier van justitie. Na een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling - ten vroegste in 2032 - moet hij een proeftijd van 10 jaar tot een goed einde brengen, en daarna begint pas de 15 jaar tbs. (EV)

