Exclusief voor abonnees Zwaargewonde na ontploffing in labo UGent 04 december 2019

00u00 0

Bij een ontploffing in een labo van de UGent faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de Coupure Links is een doctoraatsstudent zwaargewond geraakt in het aangezicht. Bij de beperkte brand die op de ontploffing volgde, is de faculteit ontruimd. Vijftien personen waren in het labo op de vijfde verdieping van blok B aanwezig, inclusief de doctoraatsstudent die een gevaarlijke stof aan het onderzoeken was. Rond 17.20 uur liep het fout. De stof reageerde met een andere chemische stof en ontplofte. "De collega's hebben meteen de eerste hulp toegediend", duidt woordvoerder van de UGent Stephanie Lenoir. "Het labo is meteen geëvacueerd." Rond 19 uur waren de opruimingswerken van de brandweer afgelopen. De precieze omstandigheden van de ontploffing worden nog onderzocht.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 30 minuten 15 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode