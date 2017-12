Zwaargewicht 11 Jan Jambon 00u00 0

In vergelijking met het terreurjaar 2016 heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) er een relatief rustig 2017 opzitten - voor zover dat al mogelijk is in de toppolitiek. Stond hij vorig jaar nog zelf in het oog van de storm met uitspraken over dansende moslims en een falende verbindingsofficier in Turkije zonder dat daar enig bewijs voor werd geleverd, dan moest hij in 2017 vooral zijn onstuimige jonge collega's Theo Francken en Zuhal Demir in de pas doen lopen. Vaak voor de lieve vrede, want de 57-jarige vicepremier houdt eigenlijk zelf ook wel van een potig debat. Maar na drie jaar in het federale pluche is Jambon een absoluut zwaargewicht geworden in de regering-Michel, een realpolitiker die compromissen à la belge sluit en uit de brand sleept wat haalbaar is. In twee landstalen, en dan ook zeer geliefd in Wallonië. Maar vanbinnen vliegt de blauwvoet nog even hoog. "Elke dag raak ik er nog meer van overtuigd dat België niet werkt", zei hij recent. (DDW)

