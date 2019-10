Exclusief voor abonnees Zwaarbewolkt HET WEER 21 oktober 2019

00u00 0

Vandaag is het een zwaarbewolkte dag, met amper of geen zonneschijn. Het blijft meestal droog en als er regen valt, dan blijft dit beperkt tot één of twee millimeter. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden en er staat een meestal matige zuid-zuidwestenwind.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over Atlantische Oceaan

weer