Zwaar tekort aan antibioticum 09 juli 2019

Door een tekort aan grondstoffen kan GlaxoSmithKline dit jaar maar 40% van de nodige hoeveelheid Clamoxyl IV produceren. Dat is een intraveneus antibioticum dat op verschillende soorten bacteriën tegelijk werkt. Om het tekort zo goed mogelijk op te vangen, wordt aan ziekenhuisapotheken en artsen-specialisten gevraagd om het geneesmiddel enkel te gebruiken als het niet anders kan, bijvoorbeeld bij endocardities (ontsteking aan de binnenwand van het hart en de hartkleppen) of meningitis. Voor een hele reeks andere infecties bestaan er alternatieven. Maar voor één die alternatieven - penicilline G - dreigt ook een tijdelijk tekort. Fabrikant Kela is immers niet in staat om aan de verhoogde vraag te voldoen.