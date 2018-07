Zwaar geweld tegen bezoeker Gentse Feesten: "'Help mij', zei hij, voor hij in elkaar zakte" JEW

24 juli 2018

05u00 0 De Krant Een 23-jarige man uit Waarschoot is het slachtoffer geworden van zwaar geweld op de Gentse Feesten. Een viertal jongeren sloeg en schopte hem zondagochtend bewusteloos. "En zelfs daarna bleven ze hem toetakelen", zegt zijn zus.

Twee gebroken kaken, een gebroken kin, een verbrijzelde oogkas, een gescheurde lip, vier stukgeslagen tanden en vier gekneusde ribben: dat houdt de 23-jarige Jan T. uit Waarschoot over aan de aanval op de Gentse Feesten. Rond 6 uur zondagochtend had hij afscheid genomen van zijn vrienden, waarna hij alleen naar het Dampoortstation ging om er de trein naar huis te nemen. "Hij kreeg plots een harde duw in zijn rug en viel", zegt zijn zus Femke. "Op het moment dat hij zich omdraaide, zag hij iemand met zijn voet naar zijn hoofd schoppen en ging het licht uit." Ook dan bleven zijn belagers de man slaan. Toen hij bijkwam, durfde hij zijn ogen niet te openen uit schrik dat ze hem nog meer zouden toetakelen. Hij zag een viertal jongeren weglopen.

Rietje

De man slaagde erin om de trein naar zijn zus te nemen. "Met zijn laatste krachten is hij tot bij mij geraakt", zegt Femke. "Ik hoorde hem 'Help mij' roepen. Toen ik door het raam keek, zag ik hem in elkaar zakken. Hij zag er vreselijk uit. Zijn hele gezicht zat onder het bloed." De man werd naar het ziekenhuis van Eeklo gebracht, waar hij intussen geopereerd werd aan zijn kaken en kin. "De komende acht weken moet hij door een rietje eten en drinken." Van de daders ontbreekt elk spoor. (JEW)