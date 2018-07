Zwaar beroep pas na 10 jaar zwaar 25 juli 2018

Een akkoord over een lijst van zware beroepen is er nog niet, maar de regering heeft nu wel het kader voor deze pensioenregeling afgeklopt. Na overleg met de sociale partners is vastgelegd dat een ambtenaar of werknemer pas in aanmerking komt voor vervroegd pensioen na 10 jaar een zwaar beroep te hebben beoefend. Daarbij wordt vanaf de ingang van de regeling 10 jaar terug in de tijd gekeken.