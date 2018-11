Zverev start met zege 13 november 2018

00u00 0

Alexander 'Sascha' Zverev (ATP 5) is net als vorig jaar met een zege aan de Masters begonnen. De 21-jarige Duitser haalde het in net iets meer dan twee uur met 7-6, 7-6 van Marin Cilic (ATP 7). De Kroaat, die voor de zesde keer op rij werd gevloerd door Zverev, blijft daardoor op één overwinning steken in tien Mastersmatchen. Later op de avond kwam ook Novak Djokovic (ATP 1) nog in actie tegen het Amerikaanse opslagkanon John Isner (ATP 10). Zij konden alvast uitkijken naar de aanwezigheid van een opmerkelijke gast in de O2 Arena van Londen. Cristiano Ronaldo, die profiteert van de interlandbreak om de batterijen op te laden, kwam kijken naar de ATP Finals. (FDW)