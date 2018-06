Zverev blijft overleven 04 juni 2018

00u00 0

Drie vijfsetters op rij waarbij hij 10.47 uur op de baan stond, Alexander Zverev (ATP 3) maakt het zichzelf niet makkelijk. Tegen Karen Khachanov (ATP 38) haalde hij het met 4-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3. "Ik ben jong, ik zou nog even op de baan kunnen blijven en wat trainen", grapte de 21-jarige Zverev na afloop. In zijn eerste kwartfinale op grandslamniveau speelt hij tegen Dominic Thiem (ATP 8). De Oostenrijker rekende af (6-2, 6-0, 5-7, 6-4) met Kei Nishikori (ATP 21). "Het was de eerste keer dat ik op de Court Philippe Chatrier niet tegenover Nadal stond, dus kon ik er net iets meer van genieten", grapte Thiem. (FDW)